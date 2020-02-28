Умар Нурмагомедов встретится с Хантером Азуром в андеркарде боя Хабиба и Фергюсона

Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, узнал имя своего соперника. Им станет американский боец Хантер Азур, сообщает пресс-служба UFC Russia на своей странице в «Инстаграме». Бой пройдёт на турнире UFC 249. Шоу состоится 18 апреля, а его главным событием станет противостояние Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном.

Азур провёл восемь поединков в карьере, одержав в них восемь побед. В UFC Азур дебютировал 14 сентября 2019 года, победив Брэда Катону решением судей.



Умар Нурмагомедов провёл в смешанных единоборствах 12 поединков, победив во всех из них. В прошлом он бился в лигах Fight Nights Global, PFL и GFC. Последний раз он выходил в октагон в ноябре 2019 года.



В минувшем году в UFC дебютировал ещё один двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова — Абубакар. На турнире промоушена в Москве он досрочно проиграл Давиду Заваде.