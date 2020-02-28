Фигейредо не смог с первого раза уложиться в лимит наилегчайшего веса перед титульным боем

В ночь на 1 марта по московскому времени в Норфолке (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 169.



Главным событием турнира станет титульный бой за вакантный пояс организации в наилегчайшем весе, в котором сойдутся Джозеф Бенавидес и Дейвесон Фигейредо.



По итогам процедуры взвешивания Фигейредо не смог уложиться в лимит наилегчайшей категории, у бойца есть дополнительный час на то, чтобы попробовать сделать вес, сообщает MMAFighting.



UFC Fight Night 169. Взвешивание



Джозеф Бенавидес (124,5) — Дейвесон Фигейредо (127,5)*

Зара Фаирн (146) — Фелисия Спенсер (145)

Магомед Анкалаев (204,5) — Ион Куцелаба (204,5)

Меган Андерсон (145) — Норма Дюмонт (146)

Грант Доусон (149,5)* — Деррик Миннер (145.5).