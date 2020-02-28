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Фигейредо не смог с первого раза уложиться в лимит наилегчайшего веса перед титульным боем

Фигейредо не смог с первого раза уложиться в лимит наилегчайшего веса перед титульным боем
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь на 1 марта по московскому времени в Норфолке (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 169.

Главным событием турнира станет титульный бой за вакантный пояс организации в наилегчайшем весе, в котором сойдутся Джозеф Бенавидес и Дейвесон Фигейредо.

По итогам процедуры взвешивания Фигейредо не смог уложиться в лимит наилегчайшей категории, у бойца есть дополнительный час на то, чтобы попробовать сделать вес, сообщает MMAFighting.

UFC Fight Night 169. Взвешивание

Джозеф Бенавидес (124,5) — Дейвесон Фигейредо (127,5)*
Зара Фаирн (146) — Фелисия Спенсер (145)
Магомед Анкалаев (204,5) — Ион Куцелаба (204,5)
Меган Андерсон (145) — Норма Дюмонт (146)
Грант Доусон (149,5)* — Деррик Миннер (145.5).

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