Макгрегор: всем плевать, что станет со спортсменом после того, как он завершит карьеру

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор высказался о том, чем он может заняться после завершения карьеры.



«Как бы это жестоко не звучало, но всем просто плевать, что станет со спортсменом после того, как он завершит карьеру. Это во всех видах спорта, не только в боях. Я смотрел на карьеры огромного окличества спортсменов и анализировал, что можно делать, а что нет. Что может обеспечить мою дальнейшую жизнь?



Я погружаюсь в те области, которые мне по-настоящему интересны. Я пришёл в бои, потому что был увлечён, я бы не смог достичь высот без любви к этому делу. Другие области — индустрия моды и виски. Но об этом вы знаете», — приводит слова Конора Маегрегора Low Kick MMA.



Макгрегор 18 января вернулся в октагон, победив нокаутом Дональда Серроне.