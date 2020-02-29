Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Джесси Варгас оказался на 0,1 кг легче Майки Гарсии

Джесси Варгас оказался на 0,1 кг легче Майки Гарсии
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

В ночь на 1 марта мск во Фриско (Техас, США) состоится большой боксёрский вечер. Главным его событием станет бой между бывшим чемпионом мира в четырёх весовых категориях Майки Гарсией и экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Джесси Варгасом, В преддверии поединка боксёры прошли официальную процедуру взвешивания.

По её итогам оба спортсмена уложились в лимит полусреднего веса — Майки Гарсия показал на весах 65,77 кг, а Джесси Варгас оказался на 0,1 кг легче (66,67 кг).

Майки Гарсия провёл на профессиональном ринге 40 поединков, одержав 39 побед и один раз потерпев поражение — в последнем для себя поединке Гарсия проиграл Эрролу Спенсу единогласным решением судей.

Джесси Варгас принял участие в 33 поединках, потерпев два поражения, ещё два боя сведя вничью и 29 раз одержав победу. В последнем для себя поединке Варгас победил нокаутом Умберто Сото.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020