Джесси Варгас оказался на 0,1 кг легче Майки Гарсии

В ночь на 1 марта мск во Фриско (Техас, США) состоится большой боксёрский вечер. Главным его событием станет бой между бывшим чемпионом мира в четырёх весовых категориях Майки Гарсией и экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Джесси Варгасом, В преддверии поединка боксёры прошли официальную процедуру взвешивания.



По её итогам оба спортсмена уложились в лимит полусреднего веса — Майки Гарсия показал на весах 65,77 кг, а Джесси Варгас оказался на 0,1 кг легче (66,67 кг).



Майки Гарсия провёл на профессиональном ринге 40 поединков, одержав 39 побед и один раз потерпев поражение — в последнем для себя поединке Гарсия проиграл Эрролу Спенсу единогласным решением судей.



Джесси Варгас принял участие в 33 поединках, потерпев два поражения, ещё два боя сведя вничью и 29 раз одержав победу. В последнем для себя поединке Варгас победил нокаутом Умберто Сото.