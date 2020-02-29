Джесси Варгас оказался на 0,1 кг легче Майки Гарсии

В ночь на 1 марта мск во Фриско (Техас, США) состоится большой боксёрский вечер. Главным его событием станет бой между бывшим чемпионом мира в четырёх весовых категориях Майки Гарсией и экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Джесси Варгасом, В преддверии поединка боксёры прошли официальную процедуру взвешивания.
По её итогам оба спортсмена уложились в лимит полусреднего веса — Майки Гарсия показал на весах 65,77 кг, а Джесси Варгас оказался на 0,1 кг легче (66,67 кг).
Майки Гарсия провёл на профессиональном ринге 40 поединков, одержав 39 побед и один раз потерпев поражение — в последнем для себя поединке Гарсия проиграл Эрролу Спенсу единогласным решением судей.
Джесси Варгас принял участие в 33 поединках, потерпев два поражения, ещё два боя сведя вничью и 29 раз одержав победу. В последнем для себя поединке Варгас победил нокаутом Умберто Сото.
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