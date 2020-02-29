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UFC Fight Night 169, полный файткард турнира: Бенавидес — Фигейредо и другие бои

UFC Fight Night 169, полный файткард турнира: Бенавидес — Фигейредо и другие бои
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь на 1 марта мск в Норфолке (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 169.

Главным событием турнира станет титульный бой за вакантный пояс организации в наилегчайшем весе, в котором сойдутся Джозеф Бенавидес и Дейвесон Фигейредо.

По итогам церемонии взвешивания Фигейредо не смог уложиться в лимит наилегчайшего веса и не сможет претендовать на чемпионский пояс.

В основном карде также выступит россиянин Магомед Анкалаев, которому будет противостоять молдавский боец Ион Куцелаба.

UFC Fight Night 168

Основной кард

Джозеф Бенавидес (№1) — Дейвесон Фигейредо (№3) — наилегчайший вес, титульный бой
Фелисия Спенсер — Зара Фаирн — женский полулёгкий вес
Ион Куцелаба — Магомед Анкалаев — полутяжёлый вес
Меган Андерсон — Норма Дюмонт — женский полулёгкий вес
Грант Доусон — Деррик Миннер — полулёгкий вес

Предварительный кард

Габриэль Силва — Кайлер Филиппс — легчайший вес
Брендан Аллен — Том Брис — средний вес
Марчин Тыбура — Сергей Спивак — тяжёлый вес
Луис Пена — Стив Гарсия — лёгкий вес
Джордан Гриффин — Ти Джей Браун — полулёгкий вес
Аалон Круз — Спайк Карлайл — полулёгкий вес
Шон Брэйди — Исмаил Наурдиев — полусредний вес.

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