UFC Fight Night 169, полный файткард турнира: Бенавидес — Фигейредо и другие бои

В ночь на 1 марта мск в Норфолке (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 169.



Главным событием турнира станет титульный бой за вакантный пояс организации в наилегчайшем весе, в котором сойдутся Джозеф Бенавидес и Дейвесон Фигейредо.



По итогам церемонии взвешивания Фигейредо не смог уложиться в лимит наилегчайшего веса и не сможет претендовать на чемпионский пояс.



В основном карде также выступит россиянин Магомед Анкалаев, которому будет противостоять молдавский боец Ион Куцелаба.



UFC Fight Night 168



Основной кард



Джозеф Бенавидес (№1) — Дейвесон Фигейредо (№3) — наилегчайший вес, титульный бой

Фелисия Спенсер — Зара Фаирн — женский полулёгкий вес

Ион Куцелаба — Магомед Анкалаев — полутяжёлый вес

Меган Андерсон — Норма Дюмонт — женский полулёгкий вес

Грант Доусон — Деррик Миннер — полулёгкий вес



Предварительный кард



Габриэль Силва — Кайлер Филиппс — легчайший вес

Брендан Аллен — Том Брис — средний вес

Марчин Тыбура — Сергей Спивак — тяжёлый вес

Луис Пена — Стив Гарсия — лёгкий вес

Джордан Гриффин — Ти Джей Браун — полулёгкий вес

Аалон Круз — Спайк Карлайл — полулёгкий вес

Шон Брэйди — Исмаил Наурдиев — полусредний вес.