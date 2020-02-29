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Бенавидес: я потерял уважение к Фигейредо

Бенавидес: я потерял уважение к Фигейредо
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Джозеф Бенавидес прокомментировал провал Дейвесоном Фигейредо взвешивания.

«Просто перестаёшь уважать человека, когда подобное происходит. У него была самая большая возможность в жизни, и он промотал её таким образом. Это ещё больше подкрепляет то, что он никогда бы не ста чемпионом. Я единственный, кто должен был его изначально завоевать. Но это не влияет на то, что я собираюсь делать. Он бегал от первого боя, и ему это удалось. Тогда у него были проблемы с весом и сегодня он пытался провернуть то же самое.

Но ему не остановить меня. Я потерял к нему уважение. Я сделал то, что требовалось, я был готов к этому. Я единственный, кто пришёл сюда за поясом. Мне было суждено его завоевать», — приводит слова Бенавидеса MMAJunkie.

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