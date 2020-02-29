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Адесанья — о критике за упоминание 11 сентября: пусть освистывают, мне всё равно

Адесанья — о критике за упоминание 11 сентября: пусть освистывают, мне всё равно
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья поделился мыслями о недовольстве болельщиков его заявлениями при обсуждении предстоящего боя с Йоэлем Ромеро. Напомним, Адесанья позволил себе сомнительное высказывание, сделав отсылку к теракту 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

«Я достану его своими ударами, и он рухнет, как башни-близнецы», — заявил Исраэль Адесанья на пресс-конференции.

Адесанья сказал, что его не беспокоит эта ситуация.

«Пусть освистывают, мне всё равно. Я не переживаю. Сказал то, что сказал. Мой мозг слишком быстро работал. Я извинился и решил эту ситуацию», — приводит слова Исраэля Адесаньи MMAJunkie.

Исраэль Адесанья в следующем поединке встретится с Йоэлем Ромеро на турнире UFC 248 7 марта 2020 года.

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