Адесанья — о критике за упоминание 11 сентября: пусть освистывают, мне всё равно

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья поделился мыслями о недовольстве болельщиков его заявлениями при обсуждении предстоящего боя с Йоэлем Ромеро. Напомним, Адесанья позволил себе сомнительное высказывание, сделав отсылку к теракту 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.



«Я достану его своими ударами, и он рухнет, как башни-близнецы», — заявил Исраэль Адесанья на пресс-конференции.



Адесанья сказал, что его не беспокоит эта ситуация.



«Пусть освистывают, мне всё равно. Я не переживаю. Сказал то, что сказал. Мой мозг слишком быстро работал. Я извинился и решил эту ситуацию», — приводит слова Исраэля Адесаньи MMAJunkie.



Исраэль Адесанья в следующем поединке встретится с Йоэлем Ромеро на турнире UFC 248 7 марта 2020 года.