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Боец ММА Монсон сдал ЕГЭ по истории России

Боец ММА Монсон сдал ЕГЭ по истории России
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Бывший американский боец смешанных единоборств депутат подмосковного Красногорска Джефф Монсон в субботу сдал Единый государственный экзамен по истории России в рамках акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».

«Знаю, что каждый год школьники выпускных классов сдают такой экзамен в виде теста, это очень важно — сдать тест, прилагая все свои знания, обретённые в школе.

Специально к тесту не готовился, но читаю каждый день историю России и изучаю русский язык», — цитирует Джеффа Монсона «Р-Спорт».

Для Монсона тестовые задания специально были переведены на английский язык.

Напомним, Монсон получил российское гражданство в мае 2018 года, а через четыре месяца стал депутатом Красногорска.

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