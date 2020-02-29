Боец ММА Монсон сдал ЕГЭ по истории России

Бывший американский боец смешанных единоборств депутат подмосковного Красногорска Джефф Монсон в субботу сдал Единый государственный экзамен по истории России в рамках акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».



«Знаю, что каждый год школьники выпускных классов сдают такой экзамен в виде теста, это очень важно — сдать тест, прилагая все свои знания, обретённые в школе.



Специально к тесту не готовился, но читаю каждый день историю России и изучаю русский язык», — цитирует Джеффа Монсона «Р-Спорт».



Для Монсона тестовые задания специально были переведены на английский язык.



Напомним, Монсон получил российское гражданство в мае 2018 года, а через четыре месяца стал депутатом Красногорска.