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Нуньес может провести следующий поединок на турнире UFC 250

Нуньес может провести следующий поединок на турнире UFC 250
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес намерена провести следующий поединок 9 мая. В этот день промоушен организовывает турнир UFC 250, который состоится в Сан-Паулу (Бразилия).

При этом Нуньес в ближайшем поединке намерена проводить защиту пояса в полулёгком весе, сообщает MMA Fighting. Соперница Аманды может определиться на турнире UFC в Норфолке, который пройдёт в ночь с 29 февраля на 1 марта по московскому времени.

В его ходе состоятся два женских поединка в полулёгком весе — Фелсия Спенсер встретится с Зарой Файм, а экс-чемпионка промоушена Invicta FC померится силами с небитой Нормой Дюмонт.

Напомним, что Нуньес завоевала пояс в полулёгкой весовой категории в декабре 2018 года, нокаутировав Крис Сайборг.

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