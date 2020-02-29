Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Уайлдер: мы с командой ждём начала подготовки к реваншу с Фьюри

Уайлдер: мы с командой ждём начала подготовки к реваншу с Фьюри
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер в очередной раз дал понять, что в следующем поединке снова намерен встретиться с Тайсоном Фьюри. По словам американца, он уже ждёт начала тренировочного лагеря.

«Я воин и по-прежнему испытываю те же чувства, что и в ночь боя. Я был готов уйти на щите. Но понимаю свою команду, они от всего сердца действовали в моих интересах. Марк Бреланд по-прежнему будет работать. Мы с командой ждём начала подготовки к реваншу с Фьюри», — приводит слова Уайлдера на своей странице в «Твиттере» известный обозреватель Майк Коппинджер.

Напомним, 23 февраля Деонтей Уайлдер досрочно проиграл бой Тайсону Фьюри и потерял титул чемпиона мира. Команда американца остановила поединок в седьмом раунде.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020