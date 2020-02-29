Уайлдер: мы с командой ждём начала подготовки к реваншу с Фьюри

Бывший чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер в очередной раз дал понять, что в следующем поединке снова намерен встретиться с Тайсоном Фьюри. По словам американца, он уже ждёт начала тренировочного лагеря.

«Я воин и по-прежнему испытываю те же чувства, что и в ночь боя. Я был готов уйти на щите. Но понимаю свою команду, они от всего сердца действовали в моих интересах. Марк Бреланд по-прежнему будет работать. Мы с командой ждём начала подготовки к реваншу с Фьюри», — приводит слова Уайлдера на своей странице в «Твиттере» известный обозреватель Майк Коппинджер.

Напомним, 23 февраля Деонтей Уайлдер досрочно проиграл бой Тайсону Фьюри и потерял титул чемпиона мира. Команда американца остановила поединок в седьмом раунде.