Дэна Уайт: мне плевать, если я потеряю своих фанатов из-за дружбы с Трампом
Глава UFC Дэна Уайт, выражающий поддержку президенту США Дональду Трампу в ходе предвыборной кампании, признался, что его не волнует мнение болельщиков по этому поводу.
«Мне плевать. Мне просто плевать. Если я кому-то не нравлюсь из-за дружбы с Трампом, то это их проблемы, а не мои. Что касается моей речи в его поддержку, то я даже не планировал выступать в Колорадо. Он позвонил мне и спросил, не хочу ли я полететь с ним. Я согласился. Мы просто общались, говорили о боях. Даже не предполагал, что буду выступать», — приводит слова Уайта BJ Penn.
Не так давно Дэна Уайт выступил на одном из предвыборных мероприятий Дональда Трампа. Президент UFC призвал граждан США снова выбрать Трампа, назвав его преданным человеком и хорошим другом.
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