Анкалаев: Хабибу будет тяжело, но он «сделает» Фергюсона

Боец UFC Магомед Анкалаев дал прогноз на поединок чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном. По его словам, Хабиб победит в непростой борьбе.

«Смотрю бои Хабиба. В поединке с Тони Фергюсоном буду болеть за него. Не думаю, что Хабиб проиграет. Будет тяжело, но, считаю, он «сделает» Тони.

Задевают ли слова Конора Макгрегора про Дагестан? Все прекрасно знают, кто такой Макгрегор. То, что он говорит, уже не беспокоит. В первый раз было обидно, да, его слова задевали, а сейчас все понимают, что он просто клоун", — приводит слова Анкалаева «Газета.ru».

Магомед Анкалаев проведёт следующий поединок на турнире UFC Fight Night 169, который пройдёт в ночь с 29 февраля на 1 марта по московскому времени. Его соперником станет Ион Куцелаба.