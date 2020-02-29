Ковингтон вызвал на бой 50 Cent

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон выразил готовность сразиться с известным американским рэп-исполнителем 50 Cent.
После досрочного поражения Ковингтона от Камару Усмана певец откровенно порадовался неудаче Колби и обозвал его «куском расистского дерьма».
«Его комментарии не могли остаться незамеченными. У меня много болельщиков, которые спрашивали меня, видел ли я, что он написал. Конечно, я увидел всё это и хорошо посмеялся.
50 Cent просто маленькая сучка. Я хочу подраться с ним. Думаю, нам нужно устроить что-то вроде благотворительного поединка двух знаменитостей. Я выделю $ 1 млн, который пойдёт в пользу наших войск. Возможно, у него нет таких денег, пусть обращается к своим спонсорам. Во время боя буду держать одну руку за спиной. Я даже позволю ему выбрать, какой рукой мне вести бой, а какую спрятать», — приводит слова Ковингтона MMA Fighting.
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