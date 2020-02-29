Двалишвили предложил бой Умару Нурмагомедову
Боец UFC Мераб Двалишвили поздравил Умара Нурмагомедова с подписанием контракта с UFC и предложил тому встретиться. Грузинский боец признался, что хотел быть первым соперником Умара в UFC.
«Поздравляю, брат. Добро пожаловать в UFC. Мне бы хотелось быть первым, кто поприветствует тебя в октагоне», — написал Мераб на своей странице в «Твиттере».
Но такой вариант для Умара на данный момент не рассматривается. Напомним, россиянин проведёт дебютную встречу в UFC на турнире UFC 249, который состоится 18 апреля в Бруклине (Нью-Йорк, США). Его соперником станет небитый Хантер Азур.
В главном событии турнира UFC 249 выступит двоюродный брат Умара, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, который померится силами с Тони Фергюсоном.
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