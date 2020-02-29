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Сондерсу за бой с Альваресом предложили $ 7,5 млн

Сондерсу за бой с Альваресом предложили $ 7,5 млн
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира по версиям WBA Super и WBC Franchise в среднем весе Сауль Альварес продолжает пребывать в поиске соперника. Вероятнее всего, следующий бой мексиканец проведёт во втором среднем весе. На данный момент самым реальным вариантом для него называют поединок с чемпионом мира по версии WBO в этой весовой категории Билли Джо Сондерсом.

В команде Канело уже повысили предложение для представителя Великобритании, и на этот раз пообещали ему гонорар в размере $ 7,5 млн, сообщает Boxingnews24.

Эта встреча может состояться уже 2 мая. Напомним, предыдущий поединок Сауль Альварес провёл в ноябре минувшего года. Тогда он нокаутировал Сергея Ковалёва и стал чемпионом мира в полутяжёлом весе, но позже отказался от пояса. Билли Джо Сондерс последний раз боксировал в ноябре 2019 года, когда нокаутировал Марсело Эстебана Касереса.

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