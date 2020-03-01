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Уайлдер — болельщикам: ваш король с вами, война только начинается

Уайлдер — болельщикам: ваш король с вами, война только начинается
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер дал понять, что он настроен вернуть утраченный недавно пояс. Обращаясь к болельщика, американец заявил, что «война только начинается».

«Привет моим болельщикам. Привет моим людям, моей нации. Обращаюсь к своим болельщикам по всему миру. Хочу сказать вам, что я не пропадаю и всё ещё здесь. Ваш король с вами. Мы никуда не уходим. Война только начинается. Я снова поднимусь. Я сильный. Я король и воин, король, который никогда не сдаётся. Буду драться до смерти и верну титул. Я вернусь. Увидимся через несколько месяцев, война только начинается. Со всей любовью — для моих людей», — сказал Уайлдер на видео, выложенном на его странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост можно увидеть на странице американца в социальной сети.

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