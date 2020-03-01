Уайлдер — болельщикам: ваш король с вами, война только начинается

Бывший чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер дал понять, что он настроен вернуть утраченный недавно пояс. Обращаясь к болельщика, американец заявил, что «война только начинается».
«Привет моим болельщикам. Привет моим людям, моей нации. Обращаюсь к своим болельщикам по всему миру. Хочу сказать вам, что я не пропадаю и всё ещё здесь. Ваш король с вами. Мы никуда не уходим. Война только начинается. Я снова поднимусь. Я сильный. Я король и воин, король, который никогда не сдаётся. Буду драться до смерти и верну титул. Я вернусь. Увидимся через несколько месяцев, война только начинается. Со всей любовью — для моих людей», — сказал Уайлдер на видео, выложенном на его странице в «Инстаграме».
Соответствующий пост можно увидеть на странице американца в социальной сети.
- 1 марта 2020
-
00:56
- 29 февраля 2020
-
23:50
-
22:40
-
21:47
-
20:44
-
19:28
-
18:49
-
16:34
-
15:35
-
14:46
-
13:58
-
12:04
-
10:54
-
08:41
-
08:37
-
07:55
-
06:57
-
06:44
-
00:50
- 28 февраля 2020
-
23:51
-
23:01
-
20:40
-
19:10
-
17:43
-
16:19
-
15:14
-
14:10
-
13:00
-
11:54
-
11:01
-
10:01
-
09:13
-
00:52
-
00:45
- 27 февраля 2020
-
23:47