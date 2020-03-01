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Роман Гонсалес снова стал чемпионом мира, нокаутировав Яфая, Дж. Паркер победил Уинтерса

Роман Гонсалес снова стал чемпионом мира, нокаутировав Яфая, Дж. Паркер победил Уинтерса
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Во Фриско (штат Калифорния, США) состоялся турнир по профессиональному боксу, в ходе которого прошло несколько значимых поединков.

Так, никарагуанец Роман Гонсалес бился с чемпионом мира по версии WBA во втором наилегчайшем весе небитым Халидом Яфаем. Гонсалес быстро завладел инициативой и забирал раунд за раундом. В восьмой трёхминутке он отправил Яфая в нокдаун. А в девятом донёс до челюсти соперника тяжелейший правый прямой, одержав победу нокаутом. Таким образом, Роман вернул звание чемпиона мира.

Во Фриско также выступил экс-чемпион мира по версии WBO в супертяжёлом весе Джозеф Паркер. Новозеландец бился с Шонделлом Уинтерсом. Последний пытался составить конкуренцию фавориту, но в итоге был нокаутирован в пятом раунде.

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