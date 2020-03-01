Анкалаев после победы над Куцелабой показал зрителям средний палец

Боец UFC Магомед Анкалаев позволил себе неподобающее поведение на турнире UFC в Норфолке. После победы над Ионом Куцелабой россиянин показал зрителям средний палец.

Впрочем, такой жест Анкалаева был обусловлен тем, что после оглашения имени победителя зал принялся освистывать Магомеда. Публика в Норфолке была недовольна тем, как прошёл бой.

Дело в том, что рефери остановил встречу на 38-й секунде, чем вызвал негодование Куцелабы. Противоречивое решение судьи также не было понято в зале, поэтому при объявлении о победе Анкалаева болельщики поднял гул.

Напомним, Анакалаев одержал четвёртую подряд победу в UFC. В промоушене он провёл пять поединков, проиграв лишь в одном из них. Обидчиком Магомеда стал Пол Крэйг.