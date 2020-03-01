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Бывший тренер А. Емельяненко: у Саши была цель стать, как Фёдор

Бывший тренер А. Емельяненко: у Саши была цель стать, как Фёдор
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Бывший тренер клуба Russian Top Team Николай Питьков поделился воспоминаниями о совместной работе с Александром Емельяненко. По словам специалиста, тот хотел быть похожим на своего брата — Фёдора.

«Слушался ли Александр Фёдора? Да. Фёдор был для него авторитетом. У Александра была цель стать, как он. И он им практически стал. А про срывы мы слышали со стороны. Немножко лишнего выпил. Была история, когда ребята звонят, говорят: «К нам Саша приедет в гости». Я им говорю: «Хорошо, только не выпивайте». Через день-два Саша им BMW разбил. Сел прокатиться, куда-то врезался. Говорю им: «Ну вы что, выпивали? Я же вас предупреждал, что, если будете выпивать, возможно, всё закончится плохо»», — приводит слова Питькова «Спорт-экспресс».

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