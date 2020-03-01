Тренер Анкалаева прокомментировал оскорбительный жест Магомеда после боя с Куцелабой

Сухраб Магомедов, тренер бойца UFC в полутяжёлом дивизионе Магомеда Анкалаева, прокомментировал поведение подопечного после встречи с Ионом Куцелабой. Россиянин показал зрителям средний палец, отреагировав на недовольный гул зала.

«Да публика там была нехорошая. Не знаю, показывали их по телевизору или нет, но они все вот этот же жест демонстрировали. А у Маги столько энергии осталось, вот он её и выплеснул. Но публика некрасиво себя вела. Показывала жесты некрасивые. Мы же не виноваты ни в чём.

Когда мы покидали арену в нас ничего не кидали, до этого не дошло. Но гудели и жесты показывали. Но получилось так, как получилось. Просто нас снимают, а их не снимают", — приводит слова Магомедова Sport24.