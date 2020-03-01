Экс-тренер А. Емельяненко рассказал, как Фёдор помог брату выйти из тюрьмы

Бывший тренер Александра Емельяненко Николай Питьков рассказал, как Фёдор Емельяненко способствовал выходу своего брата из мест лишения свободы. Речь идёт о первом эпизоде, связанном с тюремным заключением Александра.

«Фёдор рассказал про брата, сказал, что он сидит в тюрьме, что ему нужно помочь оттуда выйти, что он туда попал по недоразумению — потому что молодой. Мы попросили белгородских боксёров, авторитетных людей, найти хороших юристов, чтобы они помогли ему пораньше выйти из тюрьмы. Они сказали, что можно подготовить УДО, но юристу нужно заплатить деньги, чтобы он всё правильно подготовил.

Мы Фёдору это передали, и он сказал, что готов заплатить. Он предложил взять его в команду, чтобы Александр пошёл по правильному пути. Прислали Сашино дело. Я почитал, не очень оно мне понравилось. Он вышел, прибыл к нам, стал тренироваться.



Нелегко было продавить, чтобы его взяли в «Прайд». У него не было боёв, ничего не было. Но за счёт того, что он брат Федора, что он колоритный, что у него татуировки, мы давили-давили — и его взяли. Получается, что новичок сразу попал в высшую лигу», — приводит слова Питькова «Спорт-экспресс».