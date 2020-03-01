Куцелаба: это была одна из худших остановок боя в истории UFC

Молдавский боец UFC в полутяжёлом весе Ион Куцелаба прокомментировал досрочное поражение от Магомеда Анкалаева на турнире UFC Fight Night 169. По его словам, он стал жертвой одной из худших остановок боя в истории промоушена.
«Сегодня я был лишён шанса показать свою работу болельщикам. Судейство — сложная работа, и сегодняшняя ошибка рефери стоила месяцев моей работы и возможного дохода моей семьи. Знаю, что комиссия может понять неправильность этого решения и изменить результат боя. В этой ситуации нет победителя. Фаны упустили возможность увидеть бой, который мог бы стать лучшим на турнире, соперник получил победу, которая будет оспариваться, а я стал жертвой одной из худших остановок боя в истории UFC.
Ценю поддержку болельщиков по всему миру. Я вернусь и уверен, что мы сможем исправить несправедливость», — написал Куцелаба на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, бой Анкалаева и Куцелабы был остановлен на первой минуте. Рефери посчитал, что россиянин всерьёз потряс Иона. Последний утверждает, что прикидывался и это было частью его тактики.
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