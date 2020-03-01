Тренер Анкалаева: остановка боя была преждевременной

Сухраб Магомедов, тренер Магомеда Анкалаева, признал, что остановка поединка его подопечного с Ионом Куцелабой на турнире UFC Fight Night 169 в Норфолке была преждевременной.

«Приветствую всех, друзья, спасибо всем, кто болел и переживал за нас. Хвала Всевышнему за победу, которой он нас одарил. Хочу сказать, что тоже считаю остановку боя преждевременной и хотел его продолжения, но всё есть так, как есть. Победа или поражение — от Всевышнего. Двигаемся дальше», — написал Магомедов на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, Магомед Анкалаев и Ион Куцелаба встретились в основном карде турнира в Норфолке. Рефери остановил бой на первой минуте, посчитав, что боец из Молдавии слишком много пропустил.