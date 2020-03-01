Тренер Анкалаева: остановка боя была преждевременной
Сухраб Магомедов, тренер Магомеда Анкалаева, признал, что остановка поединка его подопечного с Ионом Куцелабой на турнире UFC Fight Night 169 в Норфолке была преждевременной.
«Приветствую всех, друзья, спасибо всем, кто болел и переживал за нас. Хвала Всевышнему за победу, которой он нас одарил. Хочу сказать, что тоже считаю остановку боя преждевременной и хотел его продолжения, но всё есть так, как есть. Победа или поражение — от Всевышнего. Двигаемся дальше», — написал Магомедов на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, Магомед Анкалаев и Ион Куцелаба встретились в основном карде турнира в Норфолке. Рефери остановил бой на первой минуте, посчитав, что боец из Молдавии слишком много пропустил.
Читайте также
- 1 марта 2020
-
15:38
-
15:32
-
14:57
-
13:47
-
13:30
-
12:24
-
11:32
-
10:15
-
09:31
-
09:14
-
08:59
-
00:56
- 29 февраля 2020
-
23:50
-
22:40
-
21:47
-
20:44
-
19:28
-
18:49
-
16:34
-
15:35
-
14:46
-
13:58
-
12:04
-
10:54
-
08:41
-
08:37
-
07:55
-
06:57
-
06:44
-
00:50
- 28 февраля 2020
-
23:51
-
23:01
-
20:40
-
19:10
-
17:43
Партнерский контент