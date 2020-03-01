Исмаилов: Куцелаба был так убедителен, что рефери поверил в нокдаун

Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов поздравил с победой на турнире UFC Fight Night 169 Магомеда Анкалаева и посочувствовал Иону Куцелабе. Исмаилов согласился с тем, что остановка поединка была преждевременной.
«Хочу поздравить моего брата Магомеда Анкалаева c победой, очень переживал. Хочу посочувствовать Иону. Это была самая безумная остановка из всех, что я видел. Как я понимаю, Ион пытался схитрить, изображая нокдаун.
Анкалаев должен был поверить в нокдаун и открыто побежать на Иона, это должно было увеличить шансы подловить Анкалаева на встречу. План, в принципе, сработал, но не в ту сторону, Ион был так убедителен, что рефери поверил первым. Знаю Иона как хорошего парня, элементы шоу в его исполнении — лишь элементы шоу", — написал Исмаилов на своей странице в «Инстаграме».
- 1 марта 2020
-
17:01
-
15:38
-
15:32
-
14:57
-
13:47
-
13:30
-
12:24
-
11:32
-
10:15
-
09:31
-
09:14
-
08:59
-
00:56
- 29 февраля 2020
-
23:50
-
22:40
-
21:47
-
20:44
-
19:28
-
18:49
-
16:34
-
15:35
-
14:46
-
13:58
-
12:04
-
10:54
-
08:41
-
08:37
-
07:55
-
06:57
-
06:44
-
00:50
- 28 февраля 2020
-
23:51
-
23:01
-
20:40
-
19:10