Исмаилов: Куцелаба был так убедителен, что рефери поверил в нокдаун

Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов поздравил с победой на турнире UFC Fight Night 169 Магомеда Анкалаева и посочувствовал Иону Куцелабе. Исмаилов согласился с тем, что остановка поединка была преждевременной.

«Хочу поздравить моего брата Магомеда Анкалаева c победой, очень переживал. Хочу посочувствовать Иону. Это была самая безумная остановка из всех, что я видел. Как я понимаю, Ион пытался схитрить, изображая нокдаун.

Анкалаев должен был поверить в нокдаун и открыто побежать на Иона, это должно было увеличить шансы подловить Анкалаева на встречу. План, в принципе, сработал, но не в ту сторону, Ион был так убедителен, что рефери поверил первым. Знаю Иона как хорошего парня, элементы шоу в его исполнении — лишь элементы шоу", — написал Исмаилов на своей странице в «Инстаграме».