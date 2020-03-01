Уайт: Конор и Хабиб ненавидят друг друга

Президент UFC Дэна Уайт поделился мнением о конфликте действующего чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и бывшего чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора.



«Конор Макгрегор не выбирает оппонентов сам. Он дрался с любым, с кем мы его просили и кто был доступен. Я понимаю слова Хабиба. Конор и Хабиб ненавидят друг друга. Хабиб в интервью не скажет ничего хорошего о Макгрегоре и наоборот», — приводит слова Дэны Уайта BJPenn.



Конор Макгрегор в последнем поединке победил Дональда Серроне нокаутом в первом раунде. В первом поединке Макгрегора и Нурмагомедова победу одержал Хабиб. Следующий поединок Нурмагомедов проведёт 18 апреля, его соперником станет бывший временный чемпион UFC Тони Фергюсон.