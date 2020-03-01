Гарсия: готов драться с Теренсом Кроуфордом

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Майки Гарсия поделился мнением о своём потенциальном следующем сопернике.



«Я готов драться с любым соперником. Например, готов драться с Теренсом Кроуфордом. Если он сейчас доступен, то мы определённо хотим подраться с ним», — приводит слова Майки Гарсии The Ring.



Напомним, ранее Гарсия впервые в карьере победил в полусредней весовой категории. Американец выступил на турнире во Фриско (штат Калифорния, США), где его поединок с экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Джесси Варгасом стал главным событием вечера.



Варгас, некогда владевший титулом в полусреднем дивизионе, начал бой более уверенно и работал первым номером. Гарсия перехватил инициативу в пятом раунде и отправил соперника в нокдаун. После этого Майки задавал темп на ринге и ещё несколько раз серьёзно потряс противника.



В заключительном раунде Варгас прибавил, но спасти положение это уже не помогло. В итоге Гарсия победил единогласным решением судей — 114:113, 116:111, 116:111.