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Гарсия: готов драться с Теренсом Кроуфордом

Гарсия: готов драться с Теренсом Кроуфордом
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Майки Гарсия поделился мнением о своём потенциальном следующем сопернике.

«Я готов драться с любым соперником. Например, готов драться с Теренсом Кроуфордом. Если он сейчас доступен, то мы определённо хотим подраться с ним», — приводит слова Майки Гарсии The Ring.

Напомним, ранее Гарсия впервые в карьере победил в полусредней весовой категории. Американец выступил на турнире во Фриско (штат Калифорния, США), где его поединок с экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Джесси Варгасом стал главным событием вечера.

Варгас, некогда владевший титулом в полусреднем дивизионе, начал бой более уверенно и работал первым номером. Гарсия перехватил инициативу в пятом раунде и отправил соперника в нокдаун. После этого Майки задавал темп на ринге и ещё несколько раз серьёзно потряс противника.

В заключительном раунде Варгас прибавил, но спасти положение это уже не помогло. В итоге Гарсия победил единогласным решением судей — 114:113, 116:111, 116:111.

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