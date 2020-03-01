Харитонов: Емельяненко напился и пытался изнасиловать жену одного из членов сборной

Российский боец ММА Сергей Харитонов поделился мнением о соотечественнике Александре Емельяненко.



«Мы говорим о Александре Емельяненко, который может подойти и ударить женщину, может плюнуть в лицо. Недавно я общался с человеком из сборной России по самбо. Емельяненко напился и пытался изнасиловать жену одного из членов сборной страны. Это не единичный случай, он ведёт себя так постоянно. Он понимает, что его накажут, если он натворит дел. Этот человек опасен для общества. Он напивается и начинает насиловать, бить и так далее. Он беспредельщик.



О чём вы говорите – где Саша, а где самоуважение? Там нет никакого самоуважения. Саша — это человек, у которого нет ни родины, ни флага. Был с братом, потом перебежал туда, потом туда. Поманят ещё куда-то, подарят машину, квартиру, он опять перебежит. Это человек без родины и флага, предатель. Когда была ситуация и он перебежал в клуб «Ахмат», это было предательство в первую очередь. Повторю, нужно отдать должное Рамзану Ахматовичу Кадырову, что он показал, как славяне друг друга предают», — сказал Харитонов в интервью журналисту Александру Лютикову.