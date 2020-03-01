Харитонов: все понимают, что Емельяненко будет играть роль в бою с Кадыровым

Российский боец ММА Сергей Харитонов поделился мнением о потенциальном поединке между главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым и бойцом смешанного стиля Александра Емельяненко.
«Рамзан Кадыров на самом деле находится в хорошей форме, он всегда тренируется. За это уважают его и близкие и подчиненные. И я к нему отношусь с уважением, потому что он достойный лидер и не просто так стал президентом. Все понимают, что Саша Емельяненко не будет с Рамзаном Ахматовичем драться и махать кулаками в полную силу. Все понимают, что Саша будет играть свою роль. Так что для меня не будет ничего удивительного», — сказал Харитонов в интервью журналисту Александру Лютикову.
Напомним, Емельяненко готовится к поединку с Магомедом Исмаиловым в клубе «Ахмат» и проводит совместные тренировки с политиком.
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