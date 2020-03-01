Арум заявил, что третий бой Уайлдера и Фьюри состоится в июле 2020 года в США
Известный промоутер Боб Арум сообщил, что третий поединок новоиспечённого чемпиона WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри и бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера, вероятно, пройдёт в середине июля 2020 года в США.
«Выручка с билетов составит около $ 17 млн. Я уверен, что третий бой Уайлдера и Фьюри состоится в США. Люди любят такие бои — почему бы не сделать это снова? Бой состоится летом, скорее всего, в середине июля», — приводит слова Боба Арума World Boxing News.
Напомним, 23 февраля Деонтей Уайлдер досрочно проиграл бой Тайсону Фьюри и потерял титул чемпиона мира. Команда американца остановила поединок в седьмом раунде.
В первом поединке, состоявшемся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью.
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