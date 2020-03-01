Махачев встретится с Эрнандесом на турнире UFC 249

Стало известно имя соперника российского бойца UFC Ислама Махачева на турнире UFC 249. Соревнования пройдут в Бруклине (Нью-Йорк, США) 18 апреля 2020 года, а главным событием станет бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.
Соперником Махачева станет станет Александер Эрнандес, сообщает MMAFighting.
Эрнандес в профессиональной карьере принял участие в 13 поединках, одержав в них 11 побед и дважды потерпев поражение.
Ислам уже давно определился с датой проведения встречи, но долгое время ему не могли подобрать соперника. В качестве потенциальных противников называли Чарльза Оливейру и Грегора Гиллеспи.
Махачев в настоящий момент занимает 14-е место в рейтинге организации в лёгкой весовой категории. Предыдущий бой он провёл в сентябре 2019 года, когда победил Дэви Рамоса.
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