Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Махачев встретится с Эрнандесом на турнире UFC 249

Махачев встретится с Эрнандесом на турнире UFC 249
Бокс/ММА / UFC 0

Стало известно имя соперника российского бойца UFC Ислама Махачева на турнире UFC 249. Соревнования пройдут в Бруклине (Нью-Йорк, США) 18 апреля 2020 года, а главным событием станет бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.

Соперником Махачева станет станет Александер Эрнандес, сообщает MMAFighting.

Эрнандес в профессиональной карьере принял участие в 13 поединках, одержав в них 11 побед и дважды потерпев поражение.

Ислам уже давно определился с датой проведения встречи, но долгое время ему не могли подобрать соперника. В качестве потенциальных противников называли Чарльза Оливейру и Грегора Гиллеспи.

Махачев в настоящий момент занимает 14-е место в рейтинге организации в лёгкой весовой категории. Предыдущий бой он провёл в сентябре 2019 года, когда победил Дэви Рамоса.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020