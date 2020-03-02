Руис: моя цель — бой против Тасйона Фьюри

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе по версиям IBF, WBO и WBA Энди Руис заявил, что его целью является поединок с новоиспечённым чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.
«Я хочу начать подготовку к бою в тренировочном лагере. Я очень хочу тренироваться. Сейчас моя задача — сосредоточиться на себе. Я хотел бы провести бой в августе. Мне предлагают бой против Луиса Ортиса, но сначала мне стоит получить разминочный бой, а после принимать тяжёлое испытание. Моя цель — бой против Тасйона Фьюри. Но сперва мне нужно провести поединок в августе», — приводит слова Энди Руиса BoxingScene.
Напомним, в декабре 2019 года Энди Руис проиграл Энтони Джошуа, уступив пояса IBF, WBO и WBA, которые в июне 2019 года завоевал, победив в первом поединке Джошуа.
- 2 марта 2020
-
00:47
- 1 марта 2020
-
23:33
-
21:54
-
20:42
-
19:32
-
18:49
-
18:06
-
17:01
-
15:38
-
15:32
-
14:57
-
13:47
-
13:30
-
12:24
-
11:32
-
10:15
-
09:31
-
09:14
-
08:59
-
00:56
- 29 февраля 2020
-
23:50
-
22:40
-
21:47
-
20:44
-
19:28
-
18:49
-
16:34
-
15:35
-
14:46
-
13:58
-
12:04
-
10:54
-
08:41
-
08:37
-
07:55