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Руис: моя цель — бой против Тасйона Фьюри

Руис: моя цель — бой против Тасйона Фьюри
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе по версиям IBF, WBO и WBA Энди Руис заявил, что его целью является поединок с новоиспечённым чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.

«Я хочу начать подготовку к бою в тренировочном лагере. Я очень хочу тренироваться. Сейчас моя задача — сосредоточиться на себе. Я хотел бы провести бой в августе. Мне предлагают бой против Луиса Ортиса, но сначала мне стоит получить разминочный бой, а после принимать тяжёлое испытание. Моя цель — бой против Тасйона Фьюри. Но сперва мне нужно провести поединок в августе», — приводит слова Энди Руиса BoxingScene.

Напомним, в декабре 2019 года Энди Руис проиграл Энтони Джошуа, уступив пояса IBF, WBO и WBA, которые в июне 2019 года завоевал, победив в первом поединке Джошуа.

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