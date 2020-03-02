Руис: моя цель — бой против Тасйона Фьюри

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе по версиям IBF, WBO и WBA Энди Руис заявил, что его целью является поединок с новоиспечённым чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.



«Я хочу начать подготовку к бою в тренировочном лагере. Я очень хочу тренироваться. Сейчас моя задача — сосредоточиться на себе. Я хотел бы провести бой в августе. Мне предлагают бой против Луиса Ортиса, но сначала мне стоит получить разминочный бой, а после принимать тяжёлое испытание. Моя цель — бой против Тасйона Фьюри. Но сперва мне нужно провести поединок в августе», — приводит слова Энди Руиса BoxingScene.



Напомним, в декабре 2019 года Энди Руис проиграл Энтони Джошуа, уступив пояса IBF, WBO и WBA, которые в июне 2019 года завоевал, победив в первом поединке Джошуа.