А. Емельяненко объявил о воссоединении с бывшей женой и ждёт от неё предложения. Фото

Российский боец MMA Александр Емельяненко рассказал, что помирился с бывшей женой Полиной.

Александр и Полина поженились в 2015 году. Бракосочетание прошло в СИЗО, где тогда содержался боец. В 2018 году пара развелась.

«Было время, что подзахулиганил я чуть-чуть. Ушёл из дома. Оставил её. А сейчас вроде бы всё. Сейчас я ей снова люб.

Всё бывает. Не бывает идеальной семьи. Если в семье всё идеально, значит, это фальшивая семья. Значит, неправильная семья. Значит, что-то кто-то под кого-то и для чего-то что-то делает, какую-то цель преследует.

Говорю ей: как сделаешь мне предложение, тогда поженимся по новой. Теперь жду от неё предложения. Делать сам ей больше не буду. Это её право выбора. Она так решила», — рассказал Емельяненко в интервью «Пятому каналу».

Если у вас не отображается фото Полины, его можно посмотреть в её «инстаграме».