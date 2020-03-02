А. Емельяненко объявил о воссоединении с бывшей женой и ждёт от неё предложения. Фото

Российский боец MMA Александр Емельяненко рассказал, что помирился с бывшей женой Полиной.
Александр и Полина поженились в 2015 году. Бракосочетание прошло в СИЗО, где тогда содержался боец. В 2018 году пара развелась.
«Было время, что подзахулиганил я чуть-чуть. Ушёл из дома. Оставил её. А сейчас вроде бы всё. Сейчас я ей снова люб.
Всё бывает. Не бывает идеальной семьи. Если в семье всё идеально, значит, это фальшивая семья. Значит, неправильная семья. Значит, что-то кто-то под кого-то и для чего-то что-то делает, какую-то цель преследует.
Говорю ей: как сделаешь мне предложение, тогда поженимся по новой. Теперь жду от неё предложения. Делать сам ей больше не буду. Это её право выбора. Она так решила», — рассказал Емельяненко в интервью «Пятому каналу».
Если у вас не отображается фото Полины, его можно посмотреть в её «инстаграме».
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