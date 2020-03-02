Харитонов нацелился на чемпионский пояс Bellator

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов признался, что рассчитывает побороться за чемпионский пояс Bellator в тяжёлом весе.

На счету Харитонова 30 побед и 7 поражений в MMA, два боя были признаны несостоявшимися. В Bellator россиянин провёл шесть поединков, в которых одержал три победы и потерпел два поражения, одна встреча была признана несостоявшейся. Чемпионом организации в тяжёлой и полутяжёлой весовых категориях является американец Райан Бейдер.

Бойца спросили, сколько у него осталось боёв по контракту с Bellator.

«Ещё достаточное количество – в районе пяти боёв. Я буду выступать в Bellator и ещё выйду в гонку за чемпионский пояс. Но мне неинтересно стоять на месте. Для меня любые вызовы интересны.

Можно говорить о реваншах и с Хави Айялой, и с Линтоном Васселлом. Да, я реваншист по своей натуре и амбициям. Но если дадут другого бойца, то будем готовиться к тому, кого дадут. Мне это интересно.

Я авантюрист, мне интересны всякие ситуации на грани фола. Это моя жизнь, я занимаюсь любимым делом и не собираюсь никуда уходить», — цитирует Харитонова «Р-Спорт».