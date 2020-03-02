Александр Емельяненко прокомментировал конфликт с братом Фёдором

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, что попросил брата Фёдора Емельяненко, также бойца MMA, поставить за него свечку в церкви. Спортсмен дал понять, что для брата он всё равно что мёртв.

«Я его попросил, чтобы он сходил в храм, за усопших свечку поставил — за меня. Поэтому тема с братом закрыта», — сказал Александр Емельяненко в интервью «Пятому каналу».

Братья Емельяненко не поддерживают отношений на протяжении многих лет. Периодически они обмениваются публичными выпадами.

На счету 38-летнего А. Емельяненко 28 побед, 7 поражений и 1 ничья в ММА. У 43-летнего Ф. Емельяненко, бывшего чемпиона Pride в тяжёлом весе, 39 побед и 6 поражений.

Также А. Емельяненко рассказал, что помирился с бывшей женой Полиной и теперь ждёт, когда она сделает ему предложение.