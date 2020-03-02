Хабиб предложил Мейвезеру подраться по правилам бокса и MMA

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории, заявил, что не против провести поединок с непобеждённым боксёром Флойдом Мейвезером по особым правилам: 11 раундов — бокс, один раунд — MMA.
Нурмагомедова, на счету которого 28 побед в 28 боях в MMA, спросили, готов ли он к поединку с Мейвезером.
«Может, что-то вроде 11 раундов по боксу и 1 по MMA», — цитирует бойца TMZ.
Хабиб добавил, что сразился бы с Флойдом в UFC.
«Если он хочет сразиться — добро пожаловать в UFC! Вот где настоящие бои. Знаете, я же не боксёр. Хотя я не только борец, а боец MMA», — сказал он.
31-летний Нурмагомедов намекнул, что в таком поединке у Мейвезера не было бы шансов.
«Ему почти столько лет, сколько моему отцу. Не знаю даже, как бы я стал бить его по лицу», — заметил он.
Напомним, Мейвезеру 43 года, а Абдулманапу Нурмагомедову — 57.
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