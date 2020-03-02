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Магомедшарипов заявил о намерении стать чемпионом UFC

Магомедшарипов заявил о намерении стать чемпионом UFC
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов, выступающий в UFC в полулёгкой весовой категории, заявил, что его цель — стать чемпионом промоушена.

«Раньше я выступал для своих близких, для родителей, а сейчас я понимаю, что за меня много болельщиков переживают, так что я дерусь для них. Стараюсь и выкладываюсь на каждой тренировке. Хочу забрать чемпионский пояс UFC», — приводит слова бойца «Матч ТВ».

29-летний Магомедшарипов занимает третье место в рейтинге бойцов UFC полулёгкого веса. Чемпионом дивизиона является Александер Волкановски, а первую и вторую строчки рейтинга занимают Макс Холлоуэй и Брайан Ортега соответственно.

Магомедшарипов выступит на турнире UFC 249 в Бруклине 18 апреля, главным боем которого станет титульный поединок за пояс в лёгком весе с участием Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Имя соперника Магомедшарипова станет известно позднее.

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