Емельяненко показал видео с тренировки с Кадыровым
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в «Инстаграме» видео совместной тренировки с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.
Напомним, в настоящий момент Емельяненко находится в Грозном, где продолжает подготовку к бою с Магомедом Исмаиловым, который состоится на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat в Москве 3 апреля. Спортсмен тренируется в бойцовском клубе «Ахмат».
«Сегодня ОФП-тренировку и работу на мешке я сделал с моим другом Рамзаном!» — подписал боец видео.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «инстаграме» Емельяненко.
Также Емельяненко прокомментировал конфликт с братом Фёдором и объявил о воссоединении с бывшей женой.
Александр Емельяненко прокомментировал конфликт с братом Фёдором
А. Емельяненко объявил о воссоединении с бывшей женой и ждёт от неё предложения. Фото
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