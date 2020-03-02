Емельяненко показал видео с тренировки с Кадыровым

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в «Инстаграме» видео совместной тренировки с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.

Напомним, в настоящий момент Емельяненко находится в Грозном, где продолжает подготовку к бою с Магомедом Исмаиловым, который состоится на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat в Москве 3 апреля. Спортсмен тренируется в бойцовском клубе «Ахмат».

«Сегодня ОФП-тренировку и работу на мешке я сделал с моим другом Рамзаном!» — подписал боец видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «инстаграме» Емельяненко.

Также Емельяненко прокомментировал конфликт с братом Фёдором и объявил о воссоединении с бывшей женой.

Александр Емельяненко прокомментировал конфликт с братом Фёдором