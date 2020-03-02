Мейвезер: Уайлдер победит Фьюри в реванше, если я его потренирую

Непобеждённый американский боксёр Флойд Мейвезер, бывший чемпион мира в пяти весовых категориях, заявил, что Деонтей Уайлдер смог бы победить Тайсона Фьюри в третьем поединке, если бы он его потренировал.
Напомним, в первом поединке Уайлдера и Фьюри в декабре 2018 года судьи зафиксировали ничью, а во втором бою, состоявшемся 22 февраля, британский боксёр одержал победу техническим нокаутом в седьмом раунде и стал чемпионом мира в тяжёлом весе по версии WBC.
Мейвезера спросили, сможет ли Уайлдер победить Фьюри, если дело дойдёт до реванша.
«Если я потренирую его, то смогу научить, как победить», — приводит слова боксёра Boxing News 24.
43-летний Мейвезер не выходил на ринг с августа 2017 года, после того как победил ирландского бойца MMA Конора Макгрегора, бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях.
- 2 марта 2020
-
16:10
-
15:25
-
14:24
-
13:01
-
12:02
-
11:03
-
10:00
-
09:14
-
00:47
- 1 марта 2020
-
23:33
-
21:54
-
20:42
-
19:32
-
18:49
-
18:06
-
17:01
-
15:38
-
15:32
-
14:57
-
13:47
-
13:30
-
12:24
-
11:32
-
10:15
-
09:31
-
09:14
-
08:59
-
00:56
- 29 февраля 2020
-
23:50
-
22:40
-
21:47
-
20:44
-
19:28
-
18:49
-
16:34