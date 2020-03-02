Мейвезер: Уайлдер победит Фьюри в реванше, если я его потренирую

Непобеждённый американский боксёр Флойд Мейвезер, бывший чемпион мира в пяти весовых категориях, заявил, что Деонтей Уайлдер смог бы победить Тайсона Фьюри в третьем поединке, если бы он его потренировал.

Напомним, в первом поединке Уайлдера и Фьюри в декабре 2018 года судьи зафиксировали ничью, а во втором бою, состоявшемся 22 февраля, британский боксёр одержал победу техническим нокаутом в седьмом раунде и стал чемпионом мира в тяжёлом весе по версии WBC.

Мейвезера спросили, сможет ли Уайлдер победить Фьюри, если дело дойдёт до реванша.

«Если я потренирую его, то смогу научить, как победить», — приводит слова боксёра Boxing News 24.

43-летний Мейвезер не выходил на ринг с августа 2017 года, после того как победил ирландского бойца MMA Конора Макгрегора, бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях.

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