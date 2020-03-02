Президент UFC: Макгрегор может не дождаться, пока Хабиб согласится на реванш

Президент UFC Дэна Уайт сказал, что ирландец Конор Макгрегор, бывший чемпион промоушена в двух весовых категориях, по его мнению, не готов бесконечно ожидать согласия на матч-реванш со стороны россиянина Хабиба Нурмагомедова, обладателя пояса в лёгком весе.
Нурмагомедов победил Макгрегора в титульном поединке в октябре 2018 года. Ирландец, не раз оскорблявший соперника, заявлял, что ему интересен матч-реванш, однако Хабиб отвечал, что в таком поединке отсутствовал бы спортивный интерес.
«Не знаю, захочет ли Конор ждать его. Посмотрим, что получится. Конор может и не захотеть ждать», — приводит слова Уайта MMA Fighting.
На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах. У его ровесника Макгрегора 22 победы и 4 поражения в 26 боях в MMA.
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