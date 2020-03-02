Сехудо вернётся в наилегчайший вес и будет защищать титул

Чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо вернётся в наилегчайший дивизион. Об этом в своём «твиттере» сообщил менеджер Али Абдель-Азиз.



«Сехудо будет защищать свой титул в наилегчайшем весе после поединка с Жозе Альдо», — написал Абдель-Азиз.

Сам Сехудо в комментариях подтвердил эту информацию.

Напомним, Генри Сехудо отказался от пояса в наилегчайшем весе в конце 2019 года. В минувшие выходные в UFC должны были разыграть вакантный титул между Джозефом Бенавидесом и Дейвесоном Фигейредо. Победу в поединке одержал Фигейредо, однако он не уложился в лимит весовой категории и не претендовал из-за этого на титул.



Свой следующий поединок Генри Сехудо проведёт 9 мая 2020 года на турнире UFC 250 Против Жозе Алду.