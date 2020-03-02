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Сехудо вернётся в наилегчайший вес и будет защищать титул

Сехудо вернётся в наилегчайший вес и будет защищать титул
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо вернётся в наилегчайший дивизион. Об этом в своём «твиттере» сообщил менеджер Али Абдель-Азиз.

«Сехудо будет защищать свой титул в наилегчайшем весе после поединка с Жозе Альдо», — написал Абдель-Азиз.

Сам Сехудо в комментариях подтвердил эту информацию.

Напомним, Генри Сехудо отказался от пояса в наилегчайшем весе в конце 2019 года. В минувшие выходные в UFC должны были разыграть вакантный титул между Джозефом Бенавидесом и Дейвесоном Фигейредо. Победу в поединке одержал Фигейредо, однако он не уложился в лимит весовой категории и не претендовал из-за этого на титул.

Свой следующий поединок Генри Сехудо проведёт 9 мая 2020 года на турнире UFC 250 Против Жозе Алду.

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