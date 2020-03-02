Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Нурмагомедов с командой разыграли ситуацию из дворового футбола

Нурмагомедов с командой разыграли ситуацию из дворового футбола
Бокс/ММА / UFC 0

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов вместе со своей командой разыграл популярную в дворовом футболе ситуацию. Нурмагомедов забрал мяч у своих партнёров и ушёл, заявив, что он принадлежит ему.

«Они решили мухлевать и меня выкинуть. А мяч мой, я сейчас домой заберу», — сказал Нурмагомедов на видео.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Напомним, в следующем поединке Хабиб Нурмагомедов встретится с Тони Фергюсоном на турнире UFC 249 в Бруклине 18 апреля.

Хабиб вместе со своей командой тренируется в зале AKA в Сан-Хосе, готовясь к этому поединку.

36-летний Фергюсон выступает в UFC с 2011 года. Последний раз Тони проигрывал Майклу Джонсону в мае 2012 года. Победная серия американца насчитывает уже 12 боёв. Всего он провёл за карьеру 28 поединков, уступив в трёх из них.

31-летний Хабиб Нурмагомедов не проиграл ни одного поединка в MMA (28-0-0). Из всех боёв 12 пришлись на UFC. Победа над Дастином Порье стала для Нурмагомедова также 12-й подряд в UFC.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020