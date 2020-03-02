Нурмагомедов с командой разыграли ситуацию из дворового футбола

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов вместе со своей командой разыграл популярную в дворовом футболе ситуацию. Нурмагомедов забрал мяч у своих партнёров и ушёл, заявив, что он принадлежит ему.



«Они решили мухлевать и меня выкинуть. А мяч мой, я сейчас домой заберу», — сказал Нурмагомедов на видео.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Напомним, в следующем поединке Хабиб Нурмагомедов встретится с Тони Фергюсоном на турнире UFC 249 в Бруклине 18 апреля.



Хабиб вместе со своей командой тренируется в зале AKA в Сан-Хосе, готовясь к этому поединку.



36-летний Фергюсон выступает в UFC с 2011 года. Последний раз Тони проигрывал Майклу Джонсону в мае 2012 года. Победная серия американца насчитывает уже 12 боёв. Всего он провёл за карьеру 28 поединков, уступив в трёх из них.



31-летний Хабиб Нурмагомедов не проиграл ни одного поединка в MMA (28-0-0). Из всех боёв 12 пришлись на UFC. Победа над Дастином Порье стала для Нурмагомедова также 12-й подряд в UFC.