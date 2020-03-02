Третий бой Уайлдера и Фьюри может пройти 18 июня 2020 года
Известный промоутер Боб Арум сообщил, что третий поединок новоиспечённого чемпиона WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри и бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера, вероятно, пройдёт в середине июня 2020 года в США.
«18 июня будет приоритетной датой для реванша как для ESPN, так и для FOX. Это время — мёртвый сезон для американского спорта, что сказалось бы на продажах положительно. Плей-офф НБА закончится, а бейсбол будет в середине сезона. Идеальное время», — приводит слова Боба Арума ESPN.
Напомним, 23 февраля Деонтей Уайлдер досрочно проиграл бой Тайсону Фьюри и потерял титул чемпиона мира. Команда американца остановила поединок в седьмом раунде.
В первом поединке, состоявшемся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью.
Читайте также
- 2 марта 2020
-
20:52
-
19:48
-
18:24
-
17:20
-
16:33
-
16:10
-
15:25
-
14:24
-
13:01
-
12:02
-
11:03
-
10:00
-
09:14
-
00:47
- 1 марта 2020
-
23:33
-
21:54
-
20:42
-
19:32
-
18:49
-
18:06
-
17:01
-
15:38
-
15:32
-
14:57
-
13:47
-
13:30
-
12:24
-
11:32
-
10:15
-
09:31
-
09:14
-
08:59
-
00:56
- 29 февраля 2020
-
23:50
-
22:40
Партнерский контент