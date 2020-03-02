Третий бой Уайлдера и Фьюри может пройти 18 июня 2020 года

Известный промоутер Боб Арум сообщил, что третий поединок новоиспечённого чемпиона WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри и бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера, вероятно, пройдёт в середине июня 2020 года в США.



«18 июня будет приоритетной датой для реванша как для ESPN, так и для FOX. Это время — мёртвый сезон для американского спорта, что сказалось бы на продажах положительно. Плей-офф НБА закончится, а бейсбол будет в середине сезона. Идеальное время», — приводит слова Боба Арума ESPN.



Напомним, 23 февраля Деонтей Уайлдер досрочно проиграл бой Тайсону Фьюри и потерял титул чемпиона мира. Команда американца остановила поединок в седьмом раунде.



В первом поединке, состоявшемся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью.