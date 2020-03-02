Уайт: если Фьюри захочет драться в UFC, я буду только рад

Президент UFС Дэна Уайт поделился мнением о чемпионе мира по боксу в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсоне Фьюри.



«Тайсон Фьюри выглядел просто изумительно, он был великолепен. Тайсон провёл великолепный бой, он идеально дрался. Мне интересно будущее Тайсона Фьюри во всех видах единоборств. Я с восхищением смотрю на него, независимо от того, где именно он выступает. Если он захочет драться в UFC, я буду только рад. С нетерпением жду, чтобы посмотреть, что ждёт Тайсона Фьюри дальше в боксе», — приводит слова Дэны Уайта Metro.



Напомним, 23 февраля Деонтей Уайлдер досрочно проиграл бой Тайсону Фьюри и потерял титул чемпиона мира. Команда американца остановила поединок в седьмом раунде.



В первом поединке, состоявшемся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью.