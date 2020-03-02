Адесанья: я не боюсь Ромеро

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья поделился мнением о своём будущем оппоненте Йоэле Ромеро.
«Я против Йоэля Ромеро. Против того парня, которого боятся все, а особенно — Даррен Тилл. Вы сами видели, что я бросил ему вызов, потому что я не боюсь. Страх и опасность — разные вещи. Я опасен. Многих пугает Ромеро из-за тех грязных историй, что ходят о нём, либо из-за того, что пишут о нём в СМИ. Но я видел, как он истекал кровью, как он жульничал, как он был потрясён. Он просто человек. Я говорил раньше — страх и опасность это разные вещи, а я действительно опасен. Да, он тоже опасен, так что мне стоит быть внимательнее, но Ромеро не станет первым, кто победит меня», — приводит слова Исраэля Адесаньи BJPenn.
Бой Адесаньи и ромеро состоится 7 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 248,
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