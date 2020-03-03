Легендарный боксёр Майк Тайсон не смог сдержать слёзы во время записи подкаста. Видео

Легендарный боксёр Майк Тайсон, бывший абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе, не смог сдержать эмоции, рассказывая о пустоте, которая неизбежно сопровождает спортсмена топ-уровня по завершении карьеры. Видео появилось в «твиттере» usy1_.
«Знаю искусство боя, искусство войны. Это всё, чему меня учили. Вот почему меня боялись, когда я выступал. Для этого я и родился.
Теперь эти дни позади. Пустота, я никто. Учу себя смирению. И плачу, потому что я больше не тот человек. Я по нему скучаю.
Иногда чувствую себя козлом — когда не позволяю этому человеку выйти наружу. Если это произойдёт, настанет ад. И это совсем не смешно. Говорю спокойно, как будто я крутой парень. Но я просто ненавижу его и боюсь», — сказал Тайсон.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
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