«Бум — и всё!» Ромеро пообещал нокаутировать Адесанью
Кубинский боец смешанного стиля Йоэль Ромеро заявил, что нокаутирует ближайшего соперника Исраэля Адесанью, действующего чемпиона UFC в среднем весе. Спортсмены выйдут в октагон на турнире UFC 248 в Лас-Вегасе 7 марта.
«Конечно, я хочу нокаутировать Адесанью. Я не стану безумствовать, но мне нужно закончить этот бой. Мы с командой планируем победить нокаутом. Только он чуть ошибётся — бум, и всё!
Не думаю о том, что проиграл последние два боя. Просто хочу драться с лучшими в дивизионе. Не хочу бороться с номером 10 в рейтинге», — сказал Ромеро на пресс-конференции.
На счету Ромеро 13 побед и 4 поражения в MMA. У Адесаньи 18 побед в 18 боях.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Исраэль Адесанья — Йоэль Ромеро.
Проморолик турнира UFC 248: Адесанья — Ромеро
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