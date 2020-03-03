Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Анкалаева могут лишить победы в скандальном поединке с Куцелабой

Анкалаева могут лишить победы в скандальном поединке с Куцелабой
Бокс/ММА / UFC 0

Менеджер молдавского бойца MMA Иона Куцелабы подал апелляцию в Атлетическую комиссию штата Виргиния на итог поединка подопечного с Магомедом Анкалаевым, который состоялся в минувшие выходные на турнире UFC Fight Night 169. Об этом сообщила сотрудник Атлетической комиссии штата Виргиния Мэри Броз-Воган.

«Мы рассмотрим апелляцию, посмотрим запись боя и выясним, есть ли основания, чтобы совершить такое серьёзное действие. Отмена результата — очень высокая планка. Отмечу, что за все 20 лет, что я здесь работаю, ни один результат не был аннулирован», — приводит слова Воган MMA Fighting.

Поединок завершился на 38-й секунде первого раунда. Рефери остановил бой после серии мощных ударов со стороны Анкалаева. Куцелаба не согласился с решением судьи, потому как был уверен, что может продолжать бой.

Анкалаев: не заинтересован в реванше с Куцелабой
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020