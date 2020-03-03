Анкалаева могут лишить победы в скандальном поединке с Куцелабой

Менеджер молдавского бойца MMA Иона Куцелабы подал апелляцию в Атлетическую комиссию штата Виргиния на итог поединка подопечного с Магомедом Анкалаевым, который состоялся в минувшие выходные на турнире UFC Fight Night 169. Об этом сообщила сотрудник Атлетической комиссии штата Виргиния Мэри Броз-Воган.
«Мы рассмотрим апелляцию, посмотрим запись боя и выясним, есть ли основания, чтобы совершить такое серьёзное действие. Отмена результата — очень высокая планка. Отмечу, что за все 20 лет, что я здесь работаю, ни один результат не был аннулирован», — приводит слова Воган MMA Fighting.
Поединок завершился на 38-й секунде первого раунда. Рефери остановил бой после серии мощных ударов со стороны Анкалаева. Куцелаба не согласился с решением судьи, потому как был уверен, что может продолжать бой.
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