Стал известен состав мужской сборной России по боксу на Олимпиаду-2020

Тренерский штаб мужской сборной России по боксу объявил состав национальной команды, который выступит на европейской квалификации Олимпийских игр 2020 года в Токио, сообщает «Р-Спорт».

Главный тренер мужской сборной Виктор Фархутдинов официально назвал состав сегодня, 3 марта, во время сборов в Сочи.

На европейскую олимпийскую квалификацию, которая пройдёт в Лондоне с 14 по 24 марта, поедут: Расул Салиев (весовая категория до 52 кг), Альберт Батыргазиев (до 57 кг), Габил Мамедов (до 63 кг), Андрей Замковой (до 69 кг), Глеб Бакши (до 75 кг), Имам Хатаев (до 81 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг) и Иван Верясов (свыше 91 кг).

Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.