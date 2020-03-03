Канделаки: кажется, я знаю, зачем Кадырову нужен Емельяненко

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась мнением о совместных тренировках бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
«Александр Емельяненко — трудный ребёнок российских MMA. Перечень громких заголовков про его пьянство, драки, насилие и антисоциальное поведение просто не поддаётся исчислению. Но я лично вижу, как из раза в раз Александр приходит в себя и оказывается в «Ахмате».
Александр нажил себе врагов. Есть идейные противники вроде Сергея Харитонова, есть обескураженные и разочарованные коллеги вроде Александра Олейника, есть брат, наконец, отношения с которым разрушались в паблике и, кажется, дошли до грустной точки.
При этом бойцовские таланты Александра неоспоримы. Да, он вряд ли станет чемпионом мира в одном из промоушенов: возраст и отсутствие дисциплины обязательно скажутся. Да, сейчас статистика его проступков говорит о том, что он скорее снова сядет на 15 суток, чем возьмётся за голову. Но главный вопрос всё-таки не в этом. Вопрос в том, зачем Рамзану Кадырову нужен Александр Емельяненко.
Мне кажется, я знаю ответ. Посмотрите на кадры тренировок Александра рядом с Кадыровым: трезв, бодр, силён и по-хорошему азартен. Разве мы слышали хотя бы об одном скандале Александра в Чечне? Разумеется, нет. Там нет места алкоголю, только спорт и настоящая борьба, в том числе борьба за будущее Александра не только и не столько в спорте, сколько в дальнейшей жизни.
Я утверждаю: каждый человек заслуживает права на раскаяние и исправление. Плевать за глаза в комментариях может каждый, а вот дать человеку шанс, который ему нужен, и сделать это не для шумихи могут единицы.
Александр Емельяненко не нужен Рамзану Кадырову. Вот Рамзан Кадыров действительно нужен Александру. И каждый раз, когда наш боец просит о поддержке, он её получает. А взамен отдаёт то, что может отдать: своё желание тренироваться с другими бойцами и в том числе с главой Чеченской Республики.
Умейте оставлять дверь открытой. Умейте прощать глупости. Давайте человеку второй шанс, ведь это именно то, чем мы отличаемся от всех остальных существ на этой планете: иногда мы его используем.
Не надо думать, что милосердие и хорошие побуждения к человеку в беде могут быть только у вас. Таким снобизмом милосердие не начинается, а заканчивается», — написала Канделаки в своём канале в Яндекс.Дзен.
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