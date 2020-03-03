Ромеро с восторгом отозвался о Дагестане и рассказал о встрече с 14-летним Хабибом

Кубинский боец MMA Йоэль Ромеро, который ранее на протяжении трёх лет жил в Дагестане, восторженно отозвался о регионе. По словам Ромеро, бывшего чемпиона мира и серебряного призёра Олимпиады по вольной борьбе, если хочешь заниматься борьбой, в мире нет лучшего города, чем Махачкала.

«Лучший город для борьбы — Махачкала. Дагестан. Я жил там три месяца. Только в моей весовой категории шесть-семь чемпионов мира из Дагестана. И из шестерых только один проходит на чемпионат и на Олимпиаду», — сказал боец на пресс-конференции.

Также 42-летний Ромеро вспомнил первую встречу в США с 31-летним Хабибом Нурмагомедовым, в ходе которой россиянин напомнил, как впервые встретился с ним, когда ему было 14 лет.

«У меня был бой, я только что завершил взвешивание и направился в отель. Он меня догнал, похлопал по плечу, спросил: Йоэль, помнишь меня? Я: нет, кто ты? Он: я Хабиб Нурмагомедов, я встретил тебя, когда ты жил в Дагестане.

Это было во время большого турнира Али Алиева. Ему было всего 14 лет.

Он сказал, что теперь дерётся в UFC. Я его поздравил, мы пожали руки. Посмотрите, каков он сейчас», — добавил боец.

Следующим соперником Ромеро станет обладатель пояса UFC в среднем весе Исраэль Адесанья. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Адесанья — Ромеро.

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